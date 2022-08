Gabriela Pugliesi diz que usou esoterismo para definir nome do filho: ‘Fomos recebendo sinais’

Da Redação 10/08/2022 - 22:25 Compartilhe

Gabriela Pugliesi está passando pelo último semestre da gravidez. A influenciadora, que espera um menino, fruto do relacionamento com Túlio Dek, disse que recebeu vários “sinais” sobre o nome escolhido e revelaram qual foi o eleito para a Marie Claire.

“Ele vai se chamar Lion. Foi uma coisa engraçada. Nós fomos recebendo vários sinais. A gente é bem desse tipo, de perceber sinais. Apareceram várias coincidências na nossa frente com esse nome, foi bizarro”, contou. “Fiz a cabalah do nome inteiro dele e deu a melhor da vida. Tinha feito com outros nomes, mas esse foi perfeito”, completou.

Sobre a gravidez, Gabriela, que agora assina como “Gábi” nas redes sociais, afirmou que tem sido um período tranquilo. “Para mim está sendo um sonho. Está sendo tudo de mais maravilhoso. Eu não tive nada. Não tive enjoo, nenhuma limitação, estou me achando linda. Minha autoestima está incrível, estou amando todas as transformações do meu corpo e estou super ativa”, refletiu.