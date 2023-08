Gabriela Pugliesi anuncia segunda gravidez: ‘Melhores sonhos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 21:37 Compartilhe

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi, 38 anos, já não é mais mamãe de primeira viagem. Após realizar o sonho da maternidade, em novembro do ano passado, com a chegada do pequeno Lion, vem mais uma criança por aí.

Nesta segunda-feira (21), a musa fitness anunciou que ela e o marido, o artista plástico Túlio Dek, 38, serão papai e mamãe novamente.

A novidade foi compartilhada através de um vídeo publicado no Instagram.

“3 meses de gravidez do nosso segundo bebê!! Eu nem acredito que isso tá acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada, Deus!!”, emocionou-se ela, apresentando o resultado do teste de gravidez.

Nas imagens, ela mostra o teste ao marido, que se encanta com o anúncio de que será pai de novo.

“Sabia! Prepara que vem mais três depois desse”, brincou ele, enquanto brinca com o primogênito no colo.

A influenciadora fitness e o artista se casaram em uma cerimônia surpresa no interior de São Paulo, com tudo preparado por ele.

Ela compareceu à igreja usando um conjunto cinza esportivo e de tênis. Lá, eles trocaram alianças, receberam convidados e partiram para uma comemoração.

