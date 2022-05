Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho: ‘O melhor positivo da minha vida’

Na manhã desta segunda-feira (9), Gabriela Pugliesi anunciou em suas redes sociais que está esperando o seu primeiro filho com o namorado Tulio Dek. A influenciadora descobriu a gravidez após fazer alguns testes em março.





“TO GRÁVIDAAA!! O melhor post da minha vida! O melhor positivo da minha vida. Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus! Espero que meu relato conforte e de esperança pra quem precisa”, disse ela na legenda da publicação.

Em vídeo, Pugliesi complementou: “Sonhava com esse dia, em dizer que estou grávida. Eu guardei os dois testes que fiz no dia seis de março. Sei que deu certo no dia, porque já fiz mil testes na época em que estava tentando ter filho”.

Na sequência, ela falou sobre como gostaria de incentivar outras mulheres que procuram engravidar. “Quero dar esperança para as mulheres que estão tentando ter filho, sei que o processo é muito dolorido. Até o ano passado eu estava em outra relação, e tentei engravidar com todos os tratamentos que existem. Tomei hormônio sem pausa por mais de um ano, fiz indução de ovulação, ia para a terceira fertilização, mas me separei antes”, explicou.

Gabriela ainda falou que a concepção aconteceu de maneira tradicional. “Grávida do amor da minha vida sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar, Aconteceu da forma mais natural possível. E quando falo dos planos de Deus que não são os nossos planos, esse é o exemplo claro”, contou.

No momento, ela está na décima quarta semana de gravidez: “Com oito semanas eu já estava barrigudinha”, contou ela, emocionada. Assista abaixo: