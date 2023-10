Gabriela Prioli reflete e defende o autoprazer feminino: ‘Não precisa se adequar à expectativa do outro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 10:09 Compartilhe

Apresentadora do “Saia Justa”, no GNT, Gabriela Prioli falou na atração desta quarta-feira, 4, sobre a importância do autoconhecimento e autoprazer feminino. Segundo ela, tais práticas podem libertar mulheres de se prenderem às expectativas dos outros, fazendo-as “entender a própria potência”.

“Quando o nosso corpo serve apenas para satisfazer o desejo do outro, ele precisa se adequar a um padrão. E, se a gente pensa na energia sexual e criativa [da parceria], uma energia criativa que se conforma, deixa de ser criativo. E o nosso corpo apresenta uma amplitude enorme em termos de potência quando ele não precisa de adequar para a expectativa do outro, quando ele serve a nós”, refletiu.

Para concluir, Gabriela pontuou: “Isso serve até para que nós nos sintamos mais atraentes, lide melhor com a nossa imagem… É tudo parte do mesmo processo. Se a gente não se explora e se a gente não percebe que, sozinhas, nós temos potencial para nos dar prazer, a gente fica sempre nessa dependência que nos adoece, porque depende que a gente se conforme, se adeque, se diminua, se mutile”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias