Gabriela Prioli ganha novo programa no GNT após deixar ‘Saia Justa’: ‘Comandar entrevistas’

Após deixar o “Saia Justa”, do canal GNT, a apresentadora Gabriela Prioli vai comandar um novo programa na mesma emissora, já a partir de julho. A nova atração terá formato de entrevistas, com um estilo mais intimista em estúdio, e vai receber dois convidados por edição, que será semanal.

A cada episódio, Prioli levará seus convidados para um mergulho em temas contemporâneos, que vão desde crise climática até o uso das inteligências artificiais no dia a dia.

Para se dedicar a esse novo projeto pensado para ela, a apresentadora deixará o Saia Justa, cujo time já integrava desde 2023.

“Estou muito feliz com mais um capítulo de minha jornada no GNT, casa que me acolheu com alegria no sofá mais famoso do Brasil. Deixo o Saia Justa, mas levo dele aprendizados que usarei nesta nova etapa”, disse ela em bate-papo com o gshow.

“Voltar a comandar um programa de entrevistas, agora no GNT, ressalta que o diálogo, a conversa e as ideias são fundamentais – algo que acredito e reitero desde que comecei minha carreira na televisão”, continuou ela.

Após a saída de Gabriela Prioli, “Saia Justa” tem Bela Gil e Rita Batista confirmadas para a próxima temporada.

