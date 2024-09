Gabriela Medeiros desabafa sobre fetiche por corpos de pessoas transgênero

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2024 - 15:15 Para compartilhar:

Gabriela Medeiros fez uma reflexão sobre a vida no “Conversa com Bial”, da Globo, às vésperas da despedida de Buba da TV, sua personagem na novela “Renascer”, que chega ao fim na próxima sexta-feira, 6.

A atriz que, assim como na ficção, é uma mulher transgênero, desabafou sobre um problema que enfrenta desde sempre: a fetichização dos corpos de pessoas transgênero, e como isso pode se tornar um empecilho para o aprofundamento de relações.

“Eu sinto que eu sou sempre um presságio, eu me sinto sempre efêmera. É um corpo muito objetificado, a pessoa sempre vem com a curiosidade, com fetiche, nunca em um lugar de afeto”, declarou a artista, de 23 anos de idade.

“Quando eu falo sobre a noite, é que parece que eu só existo na noite realmente para esses afetos, e eu espero realmente um dia ser o sol de alguém”, completou.

Gabriela ainda pontuou a similaridade entre algumas de suas experiências pessoais com as de Buba.

“É uma personagem com uma vivência trans, que também é a minha vivência. Então, trazer esse corpo também é o meu corpo. Quando eu falo que eu virei uma simbiose é porque teve um momento que eu sabia mais quem era eu e quem que era a Buba. Acordava de madrugada chorando, pensando no texto do dia seguinte de tão internalizado que ficou em mim”, contou a atriz.

A atriz afirmou também que tem revisitado sua conexão com o afeto em tudo o que aprendeu com a personagem ao longo das gravações da trama das 21h.

A atriz afirmou também que tem revisitado sua conexão com o afeto em tudo o que aprendeu com a personagem ao longo das gravações da trama das 21h.

“O afeto, ele me atravessa muito, e antes de chegar na novela eu não sabia o que era um abraço. Eu fui aprender o que era um abraço na preparação. Quando o Rodrigo [Simas] me abraçou, eu retraí, assim, ele falou: ‘eita, tá tudo bem?'”, relembrou a artista.

Por fim, ela aproveitou para destacar o poder de libertação pessoal que a experiência na novela deu a ela: “Tem sido muito intenso mesmo estar vivendo tudo isso, sendo que eu tenho muito pouco tempo de transição também. E aí, do nada, novela das nove, exposição, se mostre, você tem que estar aqui inteira… foi uma coisa que eu fiquei ‘uau'”.