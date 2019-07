Gabriela Cé vai às oitavas em Palermo e encerra jejum de 4 anos na WTA

Sem vencer um jogo no circuito da WTA desde 2015, a brasileira Gabriela Cé superou o longo jejum nesta segunda-feira. Na sua estreia no Torneio de Palermo, na Itália, a número 292 do mundo derrotou a espanhola Georgina Perez, a 225ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4), em 2 horas e 29 minutos.

Gabriela havia se garantido na chave principal do evento italiano ao triunfar duas vezes no qualifying. Sua rival, então, seria a russa Natalia Vikhlyantseva, número 100 do mundo, mas que desistiu do evento, dando chance para a lucky-loser da Espanha. E a gaúcha manteve o embalo, se classificando às oitavas de final nesta segunda-feira.

A brasileira conseguiu isso após oscilar em quadra, pois foi facilmente batida no segundo set, após triunfar no primeiro. E reagiu na terceira parcial, depois de ter o serviço quebrado no quinto game, forçando a realização do tie-break, quando se deu melhor.

A próxima adversária de Gabriela em Palermo vai sair do confronto entre a suíça Jill Teichmann (82ª) e a australiana Daria Gavrilova (87ª).

Esta foi a sua terceira vitória no circuito da WTA, mas a primeira fora do Brasil de Gabriela, pois em 2015 ela obteve triunfos no Rio e em Florianópolis.