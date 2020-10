Gabriel Veron se torna o atleta mais jovem a marcar pelo Palmeiras na Libertadores

Além de anotar uma assistência na vitória por 5 a 0 do Palmeiras, diante do Tigre, no Allianz Parque, Gabriel Veron foi à rede e se tornou o atleta mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol na Libertadores da América.

A joia da base do Verdão desbancou ninguém menos que seu xará, Gabriel Jesus. Agora no Manchester City, o atacante anotou seu primeiro tento na Liberta de 2016, contra o River Plate, do Uruguai, quando tinha apenas 18 anos, 10 meses e 13 dias.

Veron, por sua vez, deixou sua primeira marca menos de dois meses depois de atingir a maioridade. Nascida em 2002, a Cria da Academia tem 18 anos, 1 mês e 18 dias de vida.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 16 pontos somados e reassumiu a liderança geral da Libertadores da América. Agora, a equipe comandada por Andrey Lopes precisa “virar a chavinha” para reverter a sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Verdão está marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Atlético-GO, no estádio Olímpico Pedro Ludovico.

