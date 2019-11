Gabriel vê Botafogo aliviado com vitória e exalta apoio da torcida no Engenhão

Sensação de alívio. Foi esse o sentimento dos jogadores do Botafogo após o apito final do duelo contra o Avaí, que fechou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca venceu por 2 a 0, no Engenhão, e acabou deixando a zona de rebaixamento, agora ocupada pelo Fluminense, além de CSA, do time de Florianópolis e da Chapecoense.

“A gente batalha muito, se dedica muito, às vezes a vitória não vem, mas a gente continua trabalhando. Agora vamos descansar, principalmente o mental, que tem sido muito difícil. Está todo mundo de parabéns pelo empenho, pela dedicação. Estamos muito aliviados com a vitória”, disse o zagueiro.

A torcida abraçou o time nesta reta final do Brasileirão, tanto que nesta segunda-feira o Botafogo levou ao estádio cerca de 20 mil torcedores, que apoiaram o clube durante os 90 minutos do duelo contra o Avaí. Com a vitória, o time chegou aos 36 pontos, com dois de vantagem para a zona da degola.

“Temos que agradecer muito a Deus, aos profissionais do clube, à comissão técnica, ao torcedor que vem e faz uma festa maravilhosa dessas. A gente sai muito feliz, tira um peso muito grande das nossas costas”, completou.

Já o atacante Rhuan agradeceu a oportunidade dada por Alberto Valentim e admitiu ter dado a vida durante o tempo que ficou em campo. Ele acabou substituído no início do segundo tempo por Lucas Campos.

“Importante a vitória. Fico feliz por ter ajudado. Fiz o meu melhor. Pode ter certeza que dei a vida e aproveitei a chance da melhor forma possível. Agradecer a torcida pelo apoio. Pode ter certeza que vamos conquistar coisas maiores”, falou.

Já Alberto Valentim admitiu que o Botafogo ficou devendo, mas exaltou o triunfo conquistado. “Não jogamos bem, precisamos e vamos melhorar, mas hoje o mais importante era vencer. Valeu pela garra de todos. A torcida vem ajudando e teve, mais uma vez, papel fundamental em nossa vitória”, finalizou.