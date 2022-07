Gabriel Sidney é vice nas duplas na Alemanha Tenista de equipe catarinense fez sua segunda final no ano

Gabriel Sidney, atleta ADK Tennis, de Itajaí (SC), ficou com o vice-campeonato nas duplas ITF de Cosinalbo, disputado no saibro alemão. O brasileiro e o holandês Mick Veldherr perderam na final para a dupla da casa, formada por Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari por dois sets a um, com parciais de 2/6 6/3 10/6, em 1h17 minutos de partida.

“Hoje infelizmente acabou não dando. No primeiro set, começamos bem, sacando muito bem. Já no segundo, nossos adversários acabaram encaixando melhores devoluções e a gente não conseguiu acertar tanto assim e acabou que perdemos o set. No terceiro, eles sacaram e devolveram muito bem.”

Esse foi o segundo torneio em que Sidney chegou à disputa por troféus em 2022. Na primeira, ele ficou com a segunda posição no M15 de Meerbusch, na Alemanha, ao lado do chileno Miguel Pereira.

“Estou feliz, foi uma boa semana aqui. Conseguimos chegar na final depois de duas batalhas nas quartas e nas semis, salvando seis match points. Essa foi a minha última semana depois de algumas semanas aqui na Europa e estou bem feliz em acabá-la com uma final” destacou Sidney.

Agora, Gabriel retorna para o solo brasileiro após uma gira que durou 11 semanas no continente europeu. O atleta irá fazer um período de recuperação e depois iniciará a preparação para uma nova gira de torneios na América do Sul.