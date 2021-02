Gabriel Sara volta e São Paulo ataca o Botafogo para se garantir no G4

Perder a chance do título não significa, ao São Paulo, abandonar o Brasileirão. Ao contrário, a equipe se dedicará até o fim para fechar a competição no G4. Com a volta de Gabriel Sara, os paulistas prometem atacar o Botafogo desde o início em busca da vitória no Engenhão, às 20 horas, para se garantir na fase de grupos da Libertadores.

Gabriel Sara se recuperou do estiramento no adutor esquerdo, treinou forte com o elenco no fim de semana e entra na vaga do suspenso Daniel Alves, no Rio. O experiente jogador levou o terceiro cartão amarelo no clássico com o Palmeiras.

O retorno do jovem armador é comemorado pelo fato de a equipe necessitar de alguém para servir o ataque. Como necessita de gols, o talento e a boa presença ofensiva de Sara podem ser um diferencial diante de um oponente rebaixado e sem aspirações.

Festa pelo retorno de Sara e lamento pela ausência de Carneiro. O uruguaio imaginava engatar série de jogos como substituto do negociado Brenner, mas sofreu um trauma no quadril no começo do clássico, não se recuperou e nem viajou com a delegação para o Rio. O técnico interino Marcos Vizolli mais uma vez tem problemas para escalar o setor ofensivo.

Pablo, que não conseguiu convencer ao longo do Brasileirão inteiro, larga na frente pela briga de vaga com Vitor Bueno. O centroavante já havia substituído Carneiro no clássico e não conseguiu fazer jus à oportunidade.

Por outro lado, Vizzoli seguirá apostando na ótima fase do artilheiro Luciano, dono de 17 gols no Brasileirão e de 20 na temporada. Crente em mais uma bela apresentação do jogador, o São Paulo quer voltar do Rio com a vaga direta à fase de grupos da Libertadores encaminhada.

Diante do segundo pior ataque do Brasileirão, a ordem é acabar com a série de gols sofridos e finalmente passar um jogo intacto. O São Paulo foi vazado nas últimas nove partidas, levando 18 gols, média de dois por encontro. Vizolli acredita que sua defesa pode, enfim, se destacar.

