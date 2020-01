Gabriel Sara sofre fratura e passará por cirurgia no São Paulo

O meia-atacante Gabriel Sara sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo em treino do São Paulo realizado nesta sexta-feira, no centro de treinamentos da base do clube em Cotia, onde o elenco faz a pré-temporada. Ele passará por cirurgia nos próximos dias.

O clube não divulgou prazo de recuperação, mas o jogador deve ser desfalque por até três meses. Aos 20 anos, Gabriel Sara tinha a expectativa de receber chances principalmente durante a disputa do Campeonato Paulista.

Gabriel Sara sofreu um trauma no treino da manhã desta sexta-feira e precisou deixar o gramado mais cedo. Ele foi examinado pelos profissionais do clube e encaminhado para uma clínica, onde realizou o exame de imagem que detectou a fratura.

O meia-atacante foi revelado nas categorias de base do São Paulo, estreou pelo elenco profissional em 2017 e passou a fazer parte do grupo principal de forma definitiva no ano passado. Ele disputou cinco jogos pela equipe.

Nesta sexta-feira, terceiro dia de pré-temporada do elenco, o técnico Fernando Diniz comandou o primeiro coletivo de 2020 e testou uma série de variações. O treinador priorizou posse de bola e saídas de jogo.