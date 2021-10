Gabriel Sara lamenta chances desperdiçadas pelo São Paulo: ‘Temos que melhorar’

As chances perdidas durante o jogo custaram caro para o São Paulo, que acabou derrotado fora de casa pelo Red Bull Bragantino. Gabriel Sara, que participou de alguns dos principais lances de ataque do São Paulo no jogo, lamentou os erros na definição. O jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com vitória por 1 a 0 do time de Bragança Paulista.

“Acredito que o nosso primeiro tempo foi bom, criamos oportunidades, mas pecamos na definição. Não fizemos os gols e infelizmente tomamos. Agora é corrigir isso. Eu tive uma oportunidade clara. Temos de corrigir isso durante a semana e melhorar para o próximo jogo”, afirmou Gabriel Sara.

Entre as chances desperdiçadas pelo São Paulo estiveram algumas ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Pablo pegou sobra de frente para o gol e sem goleiro, mas isolou. O próprio Gabriel Sara chegou a tentar de cabeça e depois, em outro lance, chutou para defesa de Cleiton.

O melhor lance de Gabriel Sara foi no último lance do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0. O meia-atacante recebeu bola ajeitada por Pablo e bateu para o gol. Luan Cândido salvou em cima da linha e evitou o gol. Atrás no placar, o São Paulo também criou algumas oportunidades no segundo tempo, mas não teve sucesso.

A derrota nesta 28ª rodada deixa o São Paulo com 34 pontos ganhos, na 13ª colocação na tabela. O time volta a campo para enfrentar o Internacional, no próximo domingo, às 18h15, no estádio do Morumbi.

