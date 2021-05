Gabriel Sara lamenta bola na trave e afirma: ‘A gente veio para vencer’ Meia do São Paulo acertou um lindo chute de fora da área, mas a bola acertou o poste da meta palmeirense. Cria da base são-paulina analisou a partida de volta, no Morumbi

O São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. No entanto, o Tricolor poderia ter saído com a vitória se não fosse a bola na trave de Gabriel Sara, aos 42 minutos do segundo tempo.

ATUAÇÕES: Tiago Volpi faz boas defesas e São Paulo garante empate contra o Palmeiras no Allianz Parque



Após a partida, o meia são-paulino comentou o lance e lamentou não ter feito o que seria um golaço no Allianz Parque. Foi a chance mais perigosa dos comandados de Crespo durante toda a partida.

– Eu acreditei que ela ia entrar, vi de relance, quando bateu na trave me decepcionei. A gente veio para vencer, empate nunca é bom – afirmou o camisa 21 à ‘TV Globo’.

Sara também analisou o jogo da volta, que acontecerá no próximo domingo (23), às 16h no Morumbi. Quem vencer, levará o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

– Temos que nos concertar, é clássico, jogo decidido nos detalhes. Vamos com força total lá no Morumbi – disse o meia.

