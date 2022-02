Gabriel Sara comemora vitória do São Paulo e elogia Rogério Ceni: ‘Todo mundo junto e jogando por ele’ Contra a Ponte Preta, Tricolor conquistou sua segunda vitória seguida no Paulistão

Um dos principais nomes do jogo do São Paulo na vitória por 2 a 1 contra a Ponte Preta, Gabriel Sara, responsável por marcar o gol de empate do Tricolor, comemorou bastante a a segunda vitória no Campeonato Paulista da equipe comandada por Rogério Ceni.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

– Todo mundo aqui gosta do Rogério. Ele é um líder para nós. Está todo mundo junto e correndo por ele – disse o jogador, ao TNT Sports/HBO Max, após o confronto no Moisés Lucarelli.

O Tricolor não vencia duas partidas seguidas desde agosto do ano passado, quando bateu o Vasco na Copa do Brasil, e Athletico, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado positivo fora de casa faz com que a pressão sobre o treinador diminua.

A vitória em Campinas, no entanto, só aconteceu nos acréscimos. O São Paulo perdia até os 41 minutos do segundo tempo, até que Gabriel Sara empatou. Aos 47, Calleri se aproveitou de falha grosseira de Moisés Ribeiro para garantir a virada.

E MAIS:

Saiba mais