Gabriel Sara comemora vaga do São Paulo na decisão, mas já mira jogo da Libertadores: ‘Festejar por uma noite’ Meia do Tricolor comentou sobre a vitória por 4 a 0 diante do Mirassol na semifinal do estadual e projetou duelo na terça-feira, contra o Racing, pela competição continental

O São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 0 na noite do último domingo (16) e se classificou para a final do Campeonato Paulista. Autor de um dos gols na partida, o meia Gabriel Sara comentou sobre a vaga na grande decisão do estadual.

ATUAÇÕES: Benítez novamente se destaca, Arboleda faz partida completa e São Paulo elimina o Mirassol do Paulistão



– A gente quer aproveitar bastante esse momento, festejar por uma noite pelo menos, porque segunda já começa o próximo passo. Não podemos pensar no Palmeiras sendo que temos um desafio na terça já – disse o jogador.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA

O ‘festejar por uma noite’ tem explicação. O São Paulo já entra em campo nesta terça-feira (18), quando enfrenta o Racing, às 21h30, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. No entanto, Sara afirmou que o elenco está focado também no Paulistão e sonha conquistar o título, que não vem desde 2005.

– Todo mundo aqui sonha em conquistar título, principalmente no momento do clube. Crespo tem dado confiança a todos os jogadores. Todas as peças são importantes – finalizou.

E MAIS:

Veja também