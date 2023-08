Gabriel Santana é flagrado aos beijos com influencer e web não perdoa: ‘Não gostou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 5:32 Compartilhe

Gabriel Santana foi alvo de críticas nesta quinta-feira, 17. O ex-BBB foi filmado em um momento de intimidade com a influenciadora trans Victória Collen, mas sua postura não agradou internautas.

No vídeo, publicado pelo perfil “Let’s Gossip”, os dois aparecem trocando beijos na festa de aniversário do influenciador Isaías. Nos comentários da publicação, entretanto, seguidores apontaram uma aparente falta de desejo por parte do ator.

“A cara dele é a melhor kkkkkk acho que não gostou”, comentou uma. “Ele tem cara de beijar tão mal”, constatou outra. “Até meu cabelo tem mais química”, opinou uma terceira.

Outros, inclusive, chegaram a questionar a sexualidade de Gabriel. Isso porque, durante o BBB23, ele se assumiu bissexual, mas é frequentemente flagrado em clima de romance com mulheres. “O bi que só aparece com mulheres”, escreveu uma internauta.

Confira:

