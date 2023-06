Gabriel Santana aproveita o sol durante temporada no Ceará: ‘Pausa nas gravações’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2023 - 18:19 Compartilhe

O ator Gabriel Santana está curtindo uma temporada sob o sol forte e o céu azul do Ceará e aproveitou a folga deste sábado (17) para renovar o bronze.

Em sua conta no Instagram, o ex-BBB compartilhou registros de um dia de piscina no hotel em que está hospedado. Em viagem a trabalho, Gabriel faz parte do elenco que está sendo rodado no Ceará.

“Uma pausa nas gravações, para aproveitar esse calor do Ceará”, escreveu ele na legenda da publicação.

Estiloso, o ator posou para foto usando bermuda branca e unhas coloridas. Nos comentários, fãs elogiaram o ex-BBB.

“Já quero esse azul”, disse um internauta. “Gato e amei a cor da unha”, escreveu outra. “A unha lindíssima”, comentou um terceiro.

Confira a publicação de Gabriel Santana no Instagram:

