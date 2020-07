Gabriel quer o Coritiba entre os principais times da temporada Atacante vê o time com um ritmo forte nos treinamentos e projeta um ano positivo

Com a volta dos treinos presenciais, o elenco do Coritiba não vê a hora de retomar as competições, principalmente o estadual, torneio onde o Coxa fez a melhor campanha da fase inicial e fechou a sua participação com goleada no Athletico.

Um dos mais ansiosos para o regresso do futebol no país é o atacante Gabriel, que conversou com a TV Coxa e falou sobre a vontade de colocar o Coritiba no topo.

‘Estava em um momento bom, me sentindo bem fisicamente, mas são coisas que acontecem, não tem jeito. Felizmente o time continuou em uma batida boa e espero que seja assim até o final do ano, eu jogando ou não. O que importa é o Coritiba estar nas cabeças’, declarou Gabriel, em entrevista à TV Coxa.

No mata-mata do estadual, o Coritiba encara o Paraná. Caso avance até a decisão, a equipe de Barroca vai decidir todos os jogos no Couto Pereira.

Além do Campeonato Paranaense, o Coxa terá a partir de agosto a disputa do Campeonato Brasileiro.

