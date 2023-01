Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 17:08 Compartilhe





Principal destaque do Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão, Gabriel Poveda definiu o seu destino para esta temporada. O atacante, que foi artilheiro da segunda divisão do futebol brasileiro em 2022, acertou com o com o Grupo City e irá vestir a camisa do Club Bolívar, da Bolívia, em 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal ‘O Dia’ e confirmada pelo LANCE!.

O jogador pertencia ao Alverca, de Portugal, e estava emprestado à equipe maranhense. Após se destacar na última temporada, Poveda tinha mercado e chegou a ser sondado por outras equipes, mas atuará no futebol boliviano.

Gabriel Poveda foi artilheiro da Série B 2022 com 19 gols. Em toda temporada, foram 52 jogos com a camisa da Bolívia Querida e 26 tentos marcados. O jogador foi revelado pelo Guarani e, aos 24 anos, já passou pela base do Internacional, Athletico Paranaense e atuou ainda pelo Juventude e Brasil de Pelotas-RS.





O Bolívar é uma das equipes bolivianas classificadas para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O sorteio da fase de grupos será realizado no dia 22 de março após as fases preliminares da competição sul-americana.

O jogador já utilizou suas redes sociais para se despedir do Sampaio Corrêa e agradecer pela oportunidade. No fim do texto, voltou a citar todos apoio e confiança depositada em seu futebol e deu um até logo ao clube maranhense.

– A despedida mais difícil da minha vida…Primeiro queria agradecer a Deus pelo ano abençoado que vivi. Agradecer a todo elenco incrível que superou todas as dificuldades e mostrou o peso da camisa da Bolívia Querida, foi uma honra fazer parte desse grupo. Meu muito obrigado ao Presidente Sérgio Frota por toda confiança depositada em mim. Muito obrigado a todo o staff do clube pelo apoio oferecido durante toda essa temporada. Por fim, não poderia deixar de agradecer a torcida boliviana por tudo que fizeram por mim, o apoio de vocês foi fundamental! Obrigado, @sampaiocorrea Nos vemos em breve – publicou.

