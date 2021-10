Gabriel Pereira festeja primeiro gol diante da torcida corintiana: ‘Muito feliz’

Gabriel Pereira revelou a experiência de marcar pela primeira vez um gol pelo Corinthians na Neo Química Arena com público, nesta quarta-feira, na vitória, por 1 a 0, sobre o Fluminense. “Eu fico muito feliz de poder marcar meu primeiro gol diante da torcida”, disse o jovem atleta, ainda no gramado.

O jogador festejou a sexta colocação do time no Campeonato Brasileiro, ao somar 40 pontos. “Agora é seguir trabalhando focado porque temos um jogo importante com o São Paulo. Corinthians é time grande, pensamos sempre estar melhor posicionado, de preferência ganhando títulos.”

Gabriel Pereira mostrou habilidade para finalizar de primeira uma bola difícil que veio do lado esquerdo em cruzamento feito por Gustavo Mosquito. Foi o segundo gol do atacante com o time profissional. Ele foi substituído por Adson, aos 38 minutos da etapa final, e foi bastante aplaudido pelos mais de 12 mil espectadores presentes ao estádio.

O Corinthians volta a se apresentar pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira, quando vai enfrentar o São Paulo, no Morumbi. O lateral-direito Fagner recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão, abrindo espaço para a estreia de João Pedro.

