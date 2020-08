Gabriel Pereira comemora estreia pelo profissional do Corinthians Meia entrou na segunda etapa quando Corinthians era pressionado pelo Atlético-MG. Jogador, que era do sub-20, foi promovido ao profissional após a paralisação do futebol

Essa quarta-feira vai ficar para sempre na memória do meia Gabriel Pereira. Destaque do sub-20 do Corinthians, o jogador foi promovido ao elenco profissional depois da pausa pela pandemia de Covid-19 e fez sua estreia na equipe principal na derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2, no Mineirão.

Em um post no Instagram, Gabriel comemorou a estreia e disse estar realizando um sonho de criança.

– Hoje fiz minha estreia no time profissional do Corinthians, um sonho de criança que pude realizar. Me preparei bastante e espero poder ajudar o time sempre que puder. Claro que não foi o resultado esperado, fomos até BH para conquistar os três pontos, mas infelizmente não veio. Vamos continuar trabalhando forte para que as vitórias cheguem rápido. Queria agradecer a minha família e amigos q sempre tiveram cmg, sem vcs não teria conseguido. Vai Corinthians – escreveu o atleta.

Além de Gabriel, outro prata da casa que estreou nesta quarta foi Rhuan Oliveira, que também foi utilizado na segunda etapa.

