Gabriel Peixoto chama atenção pelo Resende e passará por período de treinos no Lyon Zagueiro se destaca na base do Gigante do Vale e terá período de treinamento na França

O zagueiro Gabriel Peixoto chamou a atenção do Lyon e passará por um período treinando na França com a equipe de Juninho Pernambucano. A ida do atleta até a Europa faz parte da parceria do Resende, seu clube, com a equipe francesa. Cercado de expectativa, o defensor já atua em categorias superiores à sua idade e há um anos já compõe o time sub-20 do Gigante do Vale. Gabriel Peixoto não escondeu a felicidade de poder trabalhar no Lyon e trata com tranquilidade cada passo do seu processo de formação.

Gabriel é um dos primeiros prodígios que aparecem na parceria entre o Resende, o Lyon e a Pelé Academy, que visa implementar a metodologia da equipe francesa no Gigante do Vale – que inclusive já mudou o escudo e o uniforme, que há dois anos têm referências ao time gerenciado por Juninho Pernambucano. O intercâmbio gera uma empolgação positiva no zagueiro de apenas 17 anos de idade.

– Vai ser uma experiência única. Quero aproveitar cada segundo desse período. Estou muito animado e focado com tudo isso. A gente sabe que existe uma diferença de conceitos táticos e quero aprender muito sobre posicionamento e movimentação. Aqui na base do Resende, até pela parceria, a gente já recebe muita informação sobre. Mas quero voltar com muito conhecimento dessa experiência – falou, ainda comentando sobre as etapas que quer fazer até chegar no profissional – afirmou.

– Não quero ter essa ansiedade e nem ficar com expectativas que ultrapassem os planos que o Resende tem para mim. Não tenho pressa para que as coisas aconteçam na minha carreira. A estrutura que o clube tem com a parceria com o Lyon me fez desenvolver bastante o meu futebol. E confio muito no planejamento que o Resende tem para mim. Não quero queimar etapas. Vou devagar e aos poucos chegarei no profissional. Mas tudo no seu tempo – concluiu.

