Gabriel Pec marca seu primeiro gol como profissional do Vasco, mas lamenta: ‘Muito triste pelo resultado’ Gigante da Colina é goleado pelo RB Bragantino, fora de casa, e volta a se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Equipe volta a campo no sábado contra o Atlético-MG

O Vasco foi goleado pelo RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, por 4 a 1, e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Após o retorno de Luxemburgo, o time parecia ter voltado a se encontrar na competição, mas sofreu a segunda derrota seguida. Na saída de campo, Gabriel Pec comentou sobre o seu primeiro gol na carreira profissional, mas lamentou o resultado.

– Infelizmente sofremos esse resultado. Acho que a gente não merecia. Estou feliz pelo meu gol, mas muito triste pelo resultado. Agora é trabalhar, treinar durante a semana, porque sábado já tem outro adversário muito forte, na nossa casa, e a gente precisa da vitória – disse Gabriel Pec.

Com o resultado, o Gigante da Colina pode retornar ao Z4 nesta quinta, caso o Fortaleza pontue diante do Santos, no Castelão. Ambas as equipes somam 32 pontos, porém o time carioca tem um jogo a menos, que será contra o Palmeiras, válido ainda pela primeira rodada do campeonato. Com uma fraca atuação,

Na próxima rodada, o Vasco volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília), diante do Atlético-MG, em São Januário. O Gigante da Colina terá o retorno dos jogadores que não atuaram nesta quarta por estarem suspensos: Henrique e Bruno Gomes, e pode ter a presença do argentino Martín Benítez.

