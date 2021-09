Gabriel Pec fala em realização de sonho e aposta no Vasco na Série A em 2022

O Vasco chegou ao quarto jogo sem derrota na Série B nesta segunda-feira, quando venceu o Goiás por 2 a 0, no Rio. Após a partida, os jogadores exaltaram o futebol apresentado e falaram com entusiasmo sobre o bom momento do time na briga pelo G4 – grupo de acesso.

Autor do segundo gol, logo no início do segundo tempo, o jovem Gabriel Pec falou sobre a emoção de marcar seu primeiro gol com a presença da torcida na arquibancada e exaltou a parceria com seu ídolo de infância, o meia Nenê.

“Fazer gol aqui com a presença do torcedor é a realização de um sonho, ainda mais com passe do meu ídolo. Só tenho a agradecer e agora é focar no Confiança, porque o Vasco vai subir”, disse o jogador na saída do gramado.

Quem também falou sobre o bom momento do time, e principalmente individual, foi Nenê. “Meu intuito era chegar e ajudar. Tira um pouco da pressão sobre os jogadores mais jovens. E graças a Deus está dando tudo certo. O time tem se comportado muito bem e conseguido as vitórias”, completou o camisa 77 vascaíno.

Por fim, o capitão Leandro Castan exaltou a torcida vascaína presente nas arquibancadas – pouco mais de 3 mil pessoas foram à São Januário nesta noite. “A maior força do Vasco sempre foi a torcida e hoje ela mostrou que faz a diferença. Ficamos mais de um ano jogando com portões fechados e isso é muito difícil. Hoje jogamos com um jogador a mais”, finalizou. Com a vitória sobre o Goiás, o Vasco assumiu a sétima posição, com 40 pontos ganhos.

