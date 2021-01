Gabriel Pec diz que Vasco ‘não merecia’ ser goleado pelo Bragantino

O Vasco foi ao estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira, para compromisso pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, ofereceu pouca resistência e acabou goleado, por 4 a 1, pelo Red Bull Bragantino. Após a partida, porém, o meia-atacante Gabriel Pec declarou que o resultado foi injusto.

“Infelizmente sofremos esse resultado. Acho que a gente não merecia. Mas é hora de trabalhar, porque sábado tem outro adversário muito forte e a gente precisa da vitória”, comentou o jovem, de apenas 19 anos.

Considerado uma das grandes promessas das divisões de base cruzmaltinas, o atacante subiu aos profissionais em 2019, quando disputou oito jogos. Na atual temporada, foi a campo em 14 oportunidades e marcou o primeiro gol no duelo deste meio de semana ao aproveitar bobeada do goleiro Cleiton.

Com a derrota, o Vasco fica no 16.º lugar, com 32 pontos, à frente apenas dos integrantes da zona de rebaixamento: Botafogo, com 23, Goiás e Coritiba, com 26, e Fortaleza, com 32. Sport e Bahia vêm pouco à frente, também com 32, mas em vantagem nos critérios de desempate. Volta a campo às 21h de sábado, em São Januário, no Rio, diante do Atlético-MG.

