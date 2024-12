Gabriel O Pensador pede namorada de 24 anos em casamento durante show; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 15:22 Para compartilhar:

Quem diria que Gabriel O Pensador faria o tipo romântico, não é mesmo? O cantor, de 50 anos de idade, pediu a namorada, Gabriela Vicente, de 24, em casamento, no último sábado, 14, durante show de Armandinho, no Rio de Janeiro.

Feliz da vida com o gesto do amado, Gabriela postou no Instagram o vídeo do momento fofo entre os dois em cima do palco. Nas imagens, é possível ver o rapper se ajoelhando diante da jovem e fazendo a proposta.

“Quando começa um relacionamento, parece muito bom para ser verdade. Quando a gente vai tendo a certeza que não é um sonho, que isso está acontecendo mesmo, a gente tem que celebrar o amor. Celebrar mesmo. Queria te fazer uma proposta. Você aceita celebrar nosso casamento?”, perguntou ele.

Gabriela ficou chocada com o pedido, mas aceitou prontamente. Na legenda da postagem, ela se declarou: “Ainda estou sem acreditar que fui pedida em casamento pelo amor da minha vida no show do Armadinho. Gabriel sempre faz tudo ficar especial, estou sem palavras até agora. Te amo muito e quero viver o resto da minha vida ao seu lado!”

O casal está junto desde 2020. Gabriela fez aniversário há dois dias, no dia 13 de dezembro e recebeu uma declaração do artista: “Hoje é aniversário dela e a cada ano que passa aumentam o meu amor e minha admiração por essa mulher que eu conheci ainda bem menina e me surpreende a cada dia desde aquela época com sua maneira de ser e de viver.”

