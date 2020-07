Gabriel O Pensador lança parceria com Ivete Sangalo

View this post on Instagram

Massa demais poder participar dessa música com Gabriel, meu amigo já de tanto tempo. Só tava faltando essa parceria pra coroar essa amizade. Ameeeeei, Gabriel. Me chame muitas vezes! Fiquem ligados que amanhã ele lança o clipe de #AglomeraçãoA2 numa live no youtube dele às 22h e na próxima sexta a música em todas as plataformas digitais. #PraCegoVer O vídeo mostra Ivete na tela de um computador cantando e dançando com uma vassoura. Próximo ao computador está o Gabriel também cantando e dançando com uma vassoura.