Gabriel O Pensador está namorando mulher 27 anos mais jovem: ‘Me apoiou muito’

Gabriel O Pensador, de 47 anos, está de namorada nova. Em entrevista ao site de Hugo Gloss, o cantor, que é muito reservado e discreto quando o assunto é a sua vida pessoal, falou do relacionamento com Gabriela Vicente, 27 anos mais jovem que ele.

“Sempre achei chato esse tipo de assunto em entrevistas e gosto de cuidar da minha privacidade. Nesse caso, também para proteger um pouco a Gabe e a nossa paz na pandemia, resolvemos deixar em off, sem esconder, mas sem mostrar também. Até que chegou um momento em que o que estava ficando chato era manter o segredo, e quando veio a ideia da música, eu não quis me autocensurar”, contou Pensador.

O artista não economizou elogios para a amada e concluiu dizendo: “A gente dá muita risada com essas coisas, mas ela me apoiou muito também nas horas tristes, como, por exemplo, quando perdi meu pai e já estávamos no ínicio do namoro.”

