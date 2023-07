Gabriel Neves fratura costelas e desfalca São Paulo contra o Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 18:10 Compartilhe

O volante Gabriel Neves foi diagnosticado com uma fratura nas costelas após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Brasil, e desfalcará o São Paulo no próximo compromisso, mais um clássico, dessa vez com o Santos. O duelo está marcado para as 16 horas de domingo, no Morumbi, e é válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O uruguaio deu sinais de incômodo ao levar a mão à região em alguns momentos durante o duelo com os palmeirenses e acabou substituído por Luan, aos 27 minutos do segundo tempo. Em publicação no Instagram nesta sexta, ele confirmou a lesão em tom bem humorado. “Duas costelas fraturadas, mas a classificação é nossa”, escreveu.

Sem Neves, Dorival Júnior deve voltar a contar com o também volante Pablo Maia, titular absoluto sob seu comando. O jovem são-paulino de 21 anos não foi relacionado para o clássico de quinta-feira, que garantiu o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil, porque seu pai, Roberto Fortunato, morreu no dia anterior, vítima de um câncer.

Até por isso, a classificação foi dedicada a Pablo. Caio Paulista entrou no gramado segurando a camisa 29, número do companheiro, e voltou a exibi-la ao marcar o primeiro o gol do empate tricolor. Ao final da partida, o lateral-esquerdo vestiu a peça de roupa do volante para conceder entrevista.

A semana foi de perdas para o elenco do São Paulo. Nesta sexta-feira, o clube comunicou que o lateral-direito Nathan, de 20 anos, perdeu a mãe, Ana Cláudia de Souza. “Não sei me expressar em palavras, não acredito. Te amo eternamente, estará sempre no meu coração, minha rainha. Te amo e te amarei sempre”, escreveu o atleta ao compartilhar uma foto com a mãe nas redes sociais.

