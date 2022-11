Gabriel Monteiro se defende após se apresentar em delegacia: “Minha inocência ficará provada”

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2022 - 1:08 Compartilhe

O ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) cumpriu um mandado de prisão contra ele e se apresentou na 77ª Delegacia de Polícia, em Niterói (RJ). Acusado por um caso de estupro, que corre em segredo de justiça, ele gravou um vídeo no local para comentar a decisão.

O bolsonarista declarou que ficou sabendo do mandado por canta da advogada e tentou se justificar sobre o crime.

“Respeito as autoridades, por isso, eu estou vindo aqui, não fui conduzido pela polícia. Assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça porque eu acredito nela e sei que a minha inocência ficará provada. Não só tecnicamente, mas para todo o Brasil de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim”, afirmou.

De acordo com informações do jornal O Globo, o caso teria ocorrido no dia 15 de julho, um mês antes de Gabriel Monteiro ser cassado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A vítima alega que o conheceu em uma boate e foi com ele à casa de um amigo, mas o ex-vereador a forçou a praticar sexo com ele, além de passar uma arma em seu rosto.

Logo depois, em agosto, Monteiro foi cassado por uma série de denúncias de estupro e assédio moral e sexual.

