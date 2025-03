Gabriel Monteiro faz primeira aparição pública após deixar o presídio no Rio

O ex-policial militar e ex-vereador Gabriel Monteiro fez sua primeira aparição pública após ser solto e deixar, na noite da última sexta-feira, 21, o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), na zona oeste do Rio de Janeiro. Na madrugada deste sábado, 22, a esposa dele, Ana Carolina dos Santos Chagas, compartilhou uma foto do casal nas redes sociais,

Vereador do Rio de Janeiro pelo PL, Gabriel estava preso desde novembro de 2022 e teve o mandato cassado. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio à Justiça na época, uma mulher de 22 anos alegou ter sido forçada por ele a manter relações sexuais, sob ameaça de uma arma.

“Meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu anjo”, escreveu a esposa ao publicar um registro beijando Gabriel Monteiro.

O casamento aconteceu em maio de 2023, enquanto o ex-vereador estava preso, e teria sido formalizado por um oficial do cartório que foi ao presídio recolher a assinatura de Monteiro.

Gabriel foi preso meses depois de ter o mandato cassado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar. O ex-vereador é réu sob acusação de estupro, crime pelo qual foi denunciado pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), em outubro de 2022. Ele nega o caso.

Agora o ex-parlamentar tem cinco dias para se apresentar e colocar a tornozeleira eletrônica. A 34ª Vara Criminal do Rio acatou a decisão da 6ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que, por unanimidade, aceitou o recurso para substituir a prisão preventiva (sem prazo) por medidas cautelares.