Gabriel Menino treina no Palmeiras e deve ser titular contra o Corinthians

O Palmeiras fechou nesta sexta-feira a preparação para o clássico com o Corinthians, sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Gabriel Menino, de volta após defender a seleção brasileira olímpica em amistosos na Sérvia, participou da atividade na Academia de Futebol e deve aparecer entre os titulares.

Gabriel Menino retornou na quinta e fez dois treinos com o elenco. É provável que ele seja titular no meio de campo, setor desfalcado de Danilo e Patrick de Paula, lesionados, e não na lateral direita, que tem Marcos Rocha e Mayke à disposição.

Recuperado de lesão, o zagueiro Benjamín Kuscevic treinou sem restrições com o grupo e voltará a ser relacionado. O chileno disputa vaga com o jovem Renan se o técnico Abel Ferreira mantiver a linha de quatro defensores. Sua última partida foi ainda pelo Paulistão, há quase dois meses.

Abel comandou atividades técnicas nesta sexta e não sinalizou que escalação mandará a campo para o clássico que pode resgatar a confiança da equipe, eliminada pelo CRB na terceira fase da Copa do Brasil. É certo, porém, que além de Danilo e Patrick, o treinador não terá Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña, que estão com as suas respectivas seleções e só retornam ao clube após a disputa da Copa América. Danilo Barbosa, com lesão na coxa direita e Gabriel Veron, lesionado e com covid-19, são as outras baixas.

Uma opção no banco pode ser Deyverson. O atacante foi reintegrado na semana passado ao elenco depois de voltar de empréstimo do Alavés e pode ser relacionado pela primeira vez desde que retornou.

“Muito feliz de retornar e ainda mais em um jogo tão importante. Clássico é clássico e esse será fundamental para seguirmos evoluindo. Vamos dar o nosso melhor em campo para buscar a vitória. Vamos, Palmeiras”, escreveu o polêmico atacante nas redes sociais. Em 2019, ele marcou um gol em uma vitória do Palmeiras no dérbi e provocou os jogadores do Corinthians com uma piscadinha.

Fora da Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para disputar até o fim da temporada. O time tenta se reerguer e quer a vitória para subir na tabela de classificação do torneio nacional. Soma três pontos, fruto do triunfo sobre a Chapecoense, e aparece na sétima posição.

Veja também