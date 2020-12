Gabriel Menino exalta versatilidade do Palmeiras após vitória sobre o Bahia

O Palmeiras se aproximou um pouco mais dos líderes do Campeonato Brasileiro neste sábado ao derrotar o Bahia por 3 a 0, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 25.ª rodada. A equipe garantiu a vitória ainda no primeiro tempo com gols de Willian, Raphael Veiga e Rony e com destaque para o lateral-direito Mayke, que participou das jogadas que ocasionaram os primeiros dois gols.

Depois da partida, o volante Gabriel Menino exaltou a versatilidade do time comandado pelo técnico português Abel Ferreira. “Quero agradecer a nossa equipe, demos o máximo e conseguimos fazer a vitória no primeiro tempo. O time é muito forte, estamos em três campeonatos, temos jogadores em todas as posições e isso ajuda muito”, disse.

O Palmeiras espera os resultados da rodada, que terminará neste domingo, para saber em que posição ficará ao final desta rodada. No próximo sábado, o time da capital paulista enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, em confronto direto na parte de cima da tabela de classificação.

Antes, terá um desafio pela Copa Libertadores. Nesta terça-feira, às 21h15, encara o Libertad, em São Paulo, pela rodada de volta das quartas de final. Na ida, em Assunção, no Paraguai, empatou por 1 a 1.

Veja também