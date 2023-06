Gabriel Menino comemora tempo de treino e revela segredo do Palmeiras: ‘Cada jogo é uma final’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 15:55 Compartilhe

Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está aproveitando a Data Fifa para dar descanso aos jogadores e qualificar o sistema ofensivo, que chegou a ser alvo de algumas críticas nos últimos jogos. O clima no time paulista, no entanto, é o melhor possível, ainda mais após a vitória, por 2 a 0, no clássico com o São Paulo, no Morumbi.

“Foram dias mais para descansar a mente, o corpo está acostumado com a sequência de jogos. Foi bom também para a gente encaixar nossos ataques, porque isso estava faltando um pouco, mas pudemos treinar bastante nesta última semana. Mas principalmente para descansar a cabeça, tenho certeza de que esse período vai nos ajudar muito para o restante da temporada”, disse Gabriel Menino.

Neste domingo, a comissão de Abel Ferreira realizou dois trabalhos simultâneos. Em uma metade do campo, foi colocada em prática uma atividade técnica com dois times de sete componentes e com a permissão de poucos toques na bola por atleta. Na outra metade, os jogadores aperfeiçoaram a construção de jogadas e quebras de linha, usando como referências estacas posicionadas ao longo do gramado. O Palmeiras enfrenta o Bahia na quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

“Lá em Salvador vai ter o calor, que é algo que contará a favor deles, mas vamos buscar os três pontos, a gente encara todo jogo como uma final. Tivemos uma semana para nos prepararmos e tenho certeza de que faremos um excelente jogo fora de casa”, finalizou o atleta com a maior sequência de partidas na temporada, com 32 jogos – desde julho de 2022, ele esteve presente em 60 dos últimos 65 duelos.

O Palmeiras tem 22 pontos e é o único invicto da competição nacional. Primeiro colocado, o Botafogo tem 24.

