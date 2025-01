Gabriel Medina sofre lesão no ombro e perde temporada 2025 do circuito mundial de surfe

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e tricampeão mundial, o surfista Gabriel Medina sofreu uma lesão no ombro e não poderá disputar a temporada 2025 da World Surf League (WSL), o circuito mundial de surfe. Ele passou por uma cirurgia no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e deve estar apto a competir novamente apenas daqui a oito meses.

“Gabriel Medina passou por uma cirurgia no ombro esquerdo após uma lesão enquanto surfava e infelizmente ficará fora da temporada de 2025. Mesmo longe das competições, sabemos que sua determinação e dedicação vão guiá-lo nesse processo de recuperação. Estamos com você, Medina! Boa recuperação e que essa pausa seja o começo de um retorno ainda mais forte”, informou a WSL.

O multicampeão do surfe se lesionou enquanto treinava em Maresias, sua cidade natal, no litoral norte de São Paulo. Ao tentar a execução de um aéreo, machucou o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo. Depois da cirurgia, neste sábado, o surfista fez uma publicação no Instagram para tranquilizar os fãs.

“Escrevendo só pra dizer a vocês que tá tudo bem por aqui! Na quinta, em Maresias, sofri uma lesão no peitoral e hoje pela manhã passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos. Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo. Foco total agora na minha recuperação pra voltar mais forte”, escreveu.

Será a segunda vez em quatro anos em que Medina fica de fora da temporada do circuito mundial. Em 2022, o paulista decidiu não disputar a WSL para dedicar mais tempo aos cuidados com a saúde mental.

Após retornar, não conseguiu ir à disputa dos Finals de 2023 e 2024, mas alcançou a conquista inédita do bronze olímpico, após se classificar para os Jogos de Paris ao vencer o ISA Games, em Porto Rico.