Gabriel Medina revela crise com família após término com Yasmin Brunet

Gabriel Medina curtiu o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste sábado (30). Em entrevista ao UOL, ele falou que a relação com a família ficou mais estremecida após o término do namoro dele com Yasmin Brunet.





“Estou em uma nova fase, mais maduro, resolvendo minhas coisas. Mas não tenho falado muito com eles e tento dar tempo ao tempo. É o melhor remédio”, afirmou.

O relacionamento do surfista com a modelo terminou em janeiro de 2022, e foi bastante movimentado, com Medina chegando a romper relações com a mãe e o padrasto.