Gabriel Medina rebate críticas e diz que ‘vida de adulto’ o afastou da família: ‘Estou tendo a minha vida’ Às vésperas da Olimpíada de Tóquio, Medina se envolveu em uma polêmica familiar envolvendo Simone Medina e o padrasto, ex-treinador do surfista brasileiro

No centro da crise familiar que afastou membros da família, o surfista Gabriel Medina esclareceu ao ‘Esporte Espetacular’ os motivos que levaram ao polêmico desmembramento. O casamento de Medina e Yasmim Brunet teria sido o princípio da briga familiar. O surfista negou ‘abandono’ e afirmou que a ‘vida de adulto’ os distanciaram.

Medina sempre foi muito ligado aos seus familiares. Desde o começo de sua carreira, demonstrava muita proximidade com seu padrasto, que o treinou até pouco tempo. Com a situação complicada, Medina precisou buscar um novo técnico. De acordo com uma amiga do casal, Medina teria cortado todas as relações com os parentes.

Segundo Gabriel Medina, o amadurecimento e o desejo por uma ‘vida de adulto’ o fizeram buscar uma vida longe das rédeas da família.

– Hoje, não moro mais com meus pais. Tenho minha vida de adulto, minha mulher, pago minhas contas. É trabalhoso, mas faz parte da vida. É muito louca essa mudança, porque as vezes sou um pouco criticado por ter abandonado minha família. Mas não é assim, estou em uma outra fase da vida em que as pessoas tem que começar a construir sua própria família – disse ao ‘Esporte Espetacular’ deste domingo.

– Sou muito agradecido por tudo que minha família fez por mim, mas estou crescendo, tendo minhas coisas e minha vida. Claro que também estou focado no meu trabalho – concluiu.

Medina estreia na primeira Olimpíada, iniciada em 23 de julho, com o surfe como modalidade esportiva. O surfista Já declarou publicamente insatisfação com o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) pelo veto à presença da esposa Yasmim Brunet como membro da delegação do surfista.

