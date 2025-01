Gabriel Medina passa por cirurgia e fica fora da temporada da WSL

O surfista brasileiro Gabriel Medina passou por uma cirurgia no ombro neste sábado, 11, e vai perder a temporada 2025 da Liga Mundial de Surf (WSL).

“Gabriel Medina passou por uma cirurgia no ombro esquerdo após uma lesão enquanto surfava e infelizmente ficará fora da temporada de 2025”, confirmou a WSL.

Em postagem na redes social, Medina explicou que sofreu uma lesão no peitoral na última quinta-feira, 9, na praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, e teve que passar por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. “Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo”, lamentou.

A temporada do WSL começa no próximo dia 27 de janeiro, em Pipeline, no Havaí.