Gabriel Medina fala sobre briga com família: ‘Um dia vou compartilhar tudo’

Gabriel Medina usou suas redes sociais para falar sobre os seus conflitos familiares. O atleta, que oficializou a união com Yasmin Brunet em um casamento intimista no Havaí este ano, prometeu compartilhar a verdade sobre o assunto, mas que agora precisa de paz e foco nas Olimpíadas de Tóquio, com início dia 23 de julho.

“Um dia vou compartilhar tudo o que aconteceu e está acontecendo em relação à minha família. Mas, por enquanto, só quero paz e tranquilidade para continuar focado 100% nos meus treinamentos e nas Olimpíadas! Não quero perder meu foco principal, que é realizar o sonho de trazer o ouro olímpico para o Brasil!”, postou ele no Instagram.

Gabriel rompeu com a mãe, Simone, e com o padrasto, Charles Saldanha, profissionalmente. A notícia do desentendimento surgiu depois que os dois não acompanharam o surfista – como sempre fizeram – em um campeonato na Austrália, esse ano. Simone não tem mais contato com Gabriel nem com Felipe, que se relaciona com Bruna, que disse que teria sido expulsa da casa em que morava em Maresias (SP) com os sogros.

