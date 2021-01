Gabriel Medina e Yasmin Brunet se casaram no Havaí, diz colunista

Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina começaram a namorar no início do ano passado e, segundo o colunista Leo Dias, já estariam casados. Segundo fontes do jornalista, eles teriam dito “sim” no final do ano passado no Havaí.

O surfista esteve no Havaí no fim do ano para disputar a primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe. A união teria acontecido nesta ocasião.

A informação chega apenas um dia após rumores de que eles teriam terminaram agitaram a web. Medina deixou de seguir Yasmin nas redes e os fãs levantaram a possibilidade de um término entre o casal. A modelo, porém, explicou ao colunista que foi só um engano. “Foi sem querer. Eu até avisei ele [Medina] que isso iria acontecer”.

