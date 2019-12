Gabriel Medina e Italo Ferreira acirram a disputa pelo título mundial de surfe

Dos cinco concorrentes ao título, dois deram adeus à disputa e o troféu de campeão mundial de surfe tem tudo para ficar mais uma vez com um atleta do Brasil. Italo Ferreira e Gabriel Medina são os representantes nacionais com chances matemáticas na etapa de Pipeline, última etapa do Circuito Mundial de Surfe, que está sendo disputado no Havaí. O outro é Kolohe Andino, dos Estados Unidos, mas que só será campeão com uma combinação de resultados.

Desde 2014 o Brasil vem se mantendo entre os primeiros no ranking mundial. Medina ganhou em 2014 e 2018. Adriano de Souza, o Mineirinho, fez a festa em 2015. Só o havaiano John John Florence conseguiu quebrar essa sequência em 2016 e 2017. No próximo dia de competições, a festa em Pipeline deve ser verde e amarela, com Medina ou Italo como campeão. A menos que os dois sejam eliminados nas oitavas e Kolohe vença o torneio.

Na terça-feira, Italo e Medina avançaram para as oitavas de final, confirmando o favoritismo. Já o brasileiro Filipe Toledo e o sul-africano Jordy Smith foram eliminados na terceira fase da disputa e não terão a chance de conquistar o primeiro título mundial em suas carreiras. “Cometi erros em relação à prioridade, isso acontece. É duro, mas vamos ver o que vem na sequência”, lamentou Filipinho.

Na primeira bateria das oitavas de final, Italo Ferreira vai enfrentar seu compatriota Peterson Crisanto. Já na quinta bateria, Gabriel Medina encara Caio Ibelli, também brasileiro, que o eliminou na etapa de Peniche, em Portugal. Na ocasião, o bicampeão mundial cometeu uma interferência e acabou sendo eliminado em um duelo que estava em vantagem.

Depois desse episódio, muita gente invadiu as redes sociais de Ibelli criticando a postura do atleta, como se ele tivesse de ajudar Medina na disputa. No dia seguinte, muitos torcedores mostraram apoio ao surfista pelo profissionalismo. “Espero que não tenha interferência desta vez e quero vencer. Sei que é uma bateria de título mundial, mas tenho de fazer meu trabalho e tentar ganhar”, afirmou Ibelli.

Já Kolohe fecha a última bateria das oitavas de final contra o francês Michel Bourez. Ele sabe que precisa torcer pela eliminação dos brasileiros e ganhar a final da etapa, algo que nunca aconteceu. Já na disputa entre Italo e Medina, o primeiro leva vantagem. Se ambos caírem na mesma fase, Italo será campeão do mundo. Se Italo for eliminado, Medina precisa apenas avançar para garantir o seu tricampeonato mundial.

Nesta quinta-feira haverá uma nova chamada para o evento, às 15h (horário de Brasília), mas a tendência é que não tenha condições de a competição ser realizada por causa das enormes ondas que estão atingindo o litoral do Havaí. Tudo indica que os melhores dias serão sexta-feira e domingo. Vale lembra que a etapa necessita de apenas mais um dia de disputa para terminar.

Confira os confrontos das oitavas de final no Havaí:

Italo Ferreira (BRA) x Peterson Crisanto (BRA)

Yago Dora (BRA) x Julian Wilson (AUS)

Ricardo Christie (NZL) x Jack Freestone (AUS)

Seth Moniz (HAV) x Kelly Slater (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Caio Ibelli (BRA)

John John Florence (HAV) x Soli Bailey (AUS)

Jesse Mendes (BRA) x Griffin Colapinto (EUA)

Michel Bourez (FRA) x Kolohe Andino (EUA)