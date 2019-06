Gabriel Medina e Filipe Toledo vencem baterias e avançam às quartas em Saquarema

Dois dos principais surfistas brasileiros no Circuito Mundial, os paulistas Gabriel Medina e Filipe Toledo seguem vivos na disputa da etapa do Rio, a quinta da temporada de 2019, disputada na praia da Barrinha, em Saquarema (RJ), e estão nas quartas de final. Neste sábado, pelas oitavas, o bicampeão mundial passou pelo taitiano Michel Bourez e Filipinho teve uma vitória emocionante contra o norte-americano Kelly Slater.

Com um aéreo e um tubo, Filipinho levou a melhor no esperado duelo contra o 11 vezes campeão do mundo. Atual campeão em Saquarema, o brasileiro venceu Slater por 17,84 a 14,83 no somatório das duas melhores ondas de cada um. Na luta pelo bi no Rio, o sexto colocado da temporada vai encarar agora o japonês Kanoa Igarashi, que em sua bateria bateu o francês Joan Duru.

Filipinho havia perdido os dois últimos duelos contra Slater – em Pipeline, no ano passado, e em Bali, neste ano -, mas desta vez o brasileiro mostrou mais eficiência em uma praia que conhece bem. Logo no início, conseguiu um 9,17 em um aéreo. O norte-americano respondeu com um tubo de 9,50 pontos, mas no final o brasileiro ganhou com um 8,67 em outro tubo.

Com muito mais tranquilidade que Filipinho, Medina passou por Bourez. O bicampeão mundial controlou quase toda a bateria contra o taitiano e venceu por 14,43 a 9,27. Caso os dois brasileiros ganhem mais duas baterias cada, eles poderão fazer uma final nacional em Saquarema. Neste domingo, as quartas de final serão contra o norte-americano Kolohe Andino, que eliminou Deivid Silva por 14,07 a 11,53.

Além de Deivid, outros dois brasileiros caíram nas oitavas de final. Jessé Mendes perdeu para o australiano Julian Wilson por 14,00 a 13,60 e Michael Rodrigues foi eliminado pelo português Frederico Morais por 12,83 a 7,43. Líder da temporada, o havaiano John John Florence ganhou do australiano Wade Carmichael, mas machucou o joelho e pode ter de desistir da etapa.

No feminino, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb também se classificaram às quartas de final. A paulista enfrentará a australiana Keely Andrew e a norte-americana naturalizada duelará contra a havaiana Carissa Moore.