Gabriel Medina é bicampeão na piscina de ondas de Surf Ranch e assume liderança

O brasileiro Gabriel Medina se sagrou bicampeão da etapa de Surf Ranch, em Lemoore, nos Estados Unidos, disputada na piscina de ondas criada pelo surfista norte-americano Kelly Slater, e assumiu a liderança do Circuito Mundial de Surfe. Outro brasileiro, Filipe Toledo, surfou as suas baterias com dores nas costas, mas mesmo assim terminou em segundo lugar.

“Essa era a minha meta aqui. É uma vitória que me faz sentir bem porque essa onda é boa demais. Estou contra os melhores do mundo, então é um orgulho vencê-los. Estava me sentindo muito confiante aqui. As minhas pranchas estavam demais. Obrigado Johnny (Cabianca) pelas pranchas. Foram longos três dias. Estou muito feliz com a minha performance nesse evento. São pontos importantes. Espero manter bons resultados até o fim do ano”, disse Medina após a confirmação de sua vitória na piscina de ondas.

O surfista paulista emendou dois aéreos com uma manobra de alto grau de dificuldade em sua apresentação na final. O feito resultou em uma nota 9,93, a maior das duas edições do Surf Ranch. Ao final, ele totalizou 18,86 pontos. Filipinho, que já havia sido vice no ano passado, e o australiano Owen Wright ficaram empatados com 17,33, mas o brasileiro levou a melhor por ter a maior nota (9,63).

Medina vinha de uma conquista em Jeffreys Bay, na África do Sul, e de um vice em Teahupoo, no Taiti. Com a vitória no Surf Ranch, subiu três posições no ranking e alcançou 44.695 pontos. Filipinho, que iniciou a disputa na ponta, tem 44.400. O terceiro colocado é o sul-africano Jordy Smith (40.195). A próxima etapa começa no dia 3 de outubro em Hossegor, na França.

FEMININO – A norte-americana Lakey Peterson conquistou o título entre as mulheres com um total de 18,03 pontos. A francesa Johanne Defay fez 17,60 e ficou em segundo, enquanto que as brasileiras Tatiana Weston-Webb (quinto lugar) e Silvana Lima (nono) não se classificaram para a decisão.