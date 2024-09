Gabriel Martinelli festeja volta por cima no Arsenal e convocação à seleção brasileira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 14:35 Para compartilhar:

Criticado pelos torcedores do Arsenal no início da temporada europeia e ausente na lista de agosto do técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nos jogos com Equador e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Gabriel Martinelli atravessa um novo momento.O atacante foi o destaque da vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Leicester, pelo Campeonato Inglês, anotando o gol que inaugurou o placar e dando o passe para o tento de Trossard, no último sábado.

No dia anterior, ele havia sido convocado para defender o Brasil nas partidas com o Chile e o Peru, em outubro.

“Realmente, foram dois dias especiais para mim, de volta à seleção e podendo ajudar o Arsenal”, comemorou Martinelli, que tem sido titular no time de Mikel Arteta mesmo quando produz abaixo do esperado. O gol anotado diante do Leicester foi seu primeiro em oito partidas na temporada.

“Fizemos um grande jogo, apesar de o Leicester ter conseguido chegar ao empate em um bom momento deles na partida. Soubemos ter tranquilidade para continuar em cima e buscar a vitória”, afirmou o jogador após a partida.

Com o triunfo no Emirates Stadium, em Londres, o Arsenal divide a vice-liderança do Inglês com o Manchester City, ambos com 14 pontos, um abaixo do Liverpool.

Antes de se apresentar à seleção, Gabriel Martinelli terá mais dois compromissos pelo Arsenal. Nesta terça-feira, a equipe londrina recebe o PSG, às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga dos Campeões. No sábado, o time comandado por Arteta busca a liderança do Inglês contra o Southampton, às 11h, também em casa, pelo torneio nacional.