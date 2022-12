Gabriel Martinelli celebra gol em vitória do Arsenal na Premier League

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 19:35 Compartilhe





Um dos destaques da vitória do Arsenal sobre o West Ham nesta segunda-feira, pela Premier League, o atacante Gabriel Martinelli celebrou o resultado. Autor do gol que virou a partida, o brasileiro elogiou a postura da equipe londrina e disse que o técnico Mikel Arteta soube motivar o grupo.

– Grande partida de toda a equipe. Fomos em desvantagem para o intervalo, mas ouvimos o que precisávamos ajustar e melhorar, e conseguimos marcar dois gols logo no início da segunda etapa, que foi fundamental para o resultado. Fico feliz pelo gol, por poder ajudar a equipe, e mais feliz ainda por conquistarmos mais essa vitória – disse o camisa 11.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League





O Arsenal lidera a Premier League neste momento com 40 pontos, sete a mais que o vice-líder Newcastle. Martinelli comentou sobre o bom momento, mas afirmou que os Gunners precisam ter os pés no chão.

– Sabemos da pressão de estar na liderança, mas encaramos jogo a jogo, com tranquilidade e buscando fazer nosso papel. Agora é pensar no próximo desafio, fora de casa – concluiu.

+ Veja 50 nomes do futebol europeu que já poderão assinar com outro clube na virada do ano

Em grande momento com a camisa vermelha, Gabriel Martinelli está perto de renovar seu contrato com o Arsenal. O atacante tem compromisso com a equipe de capital britânica até junho de 2024, mas vai estender seu vínculo com nova duração até junho de 2027.

E MAIS:



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias