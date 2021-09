Gabriel Jesus será pai pela primeira vez com influenciadora: ‘Notícia maravilhosa’ Atacante do Manchester City marcou neste sábado contra o Chelsea pelo Inglês e anunciou via Instagram a paternidade

Tem papai novo na área! Gabriel Jesus, que marcou hoje contra o Chelsea, anunciou ao término da partida que aguarda o nascimento do primeiro filho com a namorada Raiane Lima. Na partida válida pelo Campeonato Inglês, o atacante do Manchester City já havia dado indícios da gravidez durante a tradicional comemoração com o dedo na boca.

– Que dia! Muito feliz por esse gol, essa vitória tão importante para nós e pelas maravilhosas notícias. Esperando meu primeiro filho. Uma celebração para um momento mais do que especial! – escreveu Gabriel Jesus.



+ Influencer com Gabriel Jesus: veja 25 casais e ex-casais de jogadores brasileiros com personalidades

O jogador da Seleção Brasileira e a influenciadora assumiram relação em julho deste ano, mas a oficialização do namoro aconteceu este mês, quando o casal compartilhou o anel utilizado por Raiane.

