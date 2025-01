Gabriel Jesus se lesiona em jogo do Arsenal contra o Manchester United e sai de campo chorando

O atacante do Arsenal e da seleção brasileira Gabriel Jesus se lesionou durante jogo do time inglês neste domingo, contra o Manchester United, pela Copa da Inglaterra, e abandonou o gramado do estádio Emirates chorando, de maca.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Jesus correu até o campo de defesa para tentar impedir uma finalização perigosa do português Bruno Fernandes, do United, na entrada da área. O próprio brasileiro acabou derrubando o adversário por trás e se machucando.

Ainda não há mais informações sobre a lesão, mas, aparentemente, Jesus machucou o joelho esquerdo durante a queda. No início da temporada, em agosto passado, o atacante havia machucado a virilha, problema que o deixou duas semanas fora de ação.

Arsenal e Manchester United duelam pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. No Campeonato Inglês, a equipe de Londres é a segunda colocada, seis pontos atrás do líder Liverpool, e na fase de grupos da Liga dos Campeões, tem a terceira melhor campanha, atrás apenas de Barcelona e novamente do Liverpool.