Gabriel Jesus rouba a cena em goleada do Arsenal e vira assunto mais comentado do Twitter Atacante brasileiro marcou um hat-trick na vitória dos Gunners sobre o Sevilla, em amistoso







Vivendo um começo mágico com a camisa do Arsenal, Gabriel Jesus se tornou o assunto mais comentado do Twitter, com 31,7 mil menções. Na manhã deste sábado, o atacante brasileiro anotou três gols e o Arsenal goleou o Sevilla por 6 a 0, pelo torneio amistoso ‘Emirates Cup’.

+ Flamengo anuncia volante, Felipe Alves acerta com gigante brasileiro… O Dia do Mercado!

Gabriel Jesus foi apresentado como novo reforço do Arsenal no início deste mês e já está fazendo valer o investimento feito pelos Gunners. Em cinco jogos pelo novo clube o atacante já marcou sete gols.

A atuação de hoje, no que foi o último jogo da pré-temporada da equipe londrina, rendeu diversos comentários nas redes sociais sobre o momento do camisa 9.

+ Gabriel Jesus revela como foi convencido a ir para o Arsenal

8:56 de sabadão e o Gabriel Jesus já cravou dois gols pelo Arsenal. Até hoje eu não entendo como desmereceram um cara com talento incontestável, profissional focado e com uma carreira tão maneira. Tendência é que voe com um status de mais protagonismo no time do Arteta. — Fernando Campos (@FCamposoficial) July 30, 2022

gabriel jesus ta voando mlk, merece demais — duda jurídico camilota (@FLYKAR4SUNO) July 30, 2022

GABRIEL JESUS NÃO PARA DE LIGAR pic.twitter.com/EPlsvLsguO — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) July 30, 2022

É melhor virar fã do Gabriel Jesus agora, porque depois vão te chamar de modinha https://t.co/JwERh5NYkJ — Pedro Toyama ℗ (@pedrotoyama) July 30, 2022

No Arsenal, Jesus chega como a principal contratação da temporada. Após as saídas de Aubameyang e Lacazette, os Gunners contam com apenas o atleta da Seleção Brasileira e Nketiah para disputar a vaga de centroavante.

O próximo compromisso dos Gunners é contra o Crystal Palace, na próxima sexta-feira, jogo de estreia da equipe na Premier League.

E MAIS:

E MAIS: