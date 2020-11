Gabriel Jesus revela mudança no pós-Copa: ‘O que importa para o atacante é fazer gol’

O fato de Gabriel Jesus ter passado em branco na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, mexeu com a cabeça do atacante. Em coletiva concedida nesta quarta-feira (11), o jogador diz ter repensado algumas atitudes suas no campo.

Aos 23 anos, o atacante do Manchester City voltou de lesão após quase dois meses e deve estrear nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar.

“Pós-Copa mudei a minha cabeça, vi que o que importa para o atacante é fazer gol e venho aprimorando, quero ajudar com gols porque no final é isso que vai valer, o que ganha jogo. Estou feliz de voltar e quero voltar fazendo gols”, conta.

A fala do atacante tem sido levada para o campo, pelo menos nos jogos disputados por ele após a lesão. Gabriel atuou duas vezes pelo City e deixou sua marca em ambas, diante do Olympiacos, da Grécia, e no clássico contra o Liverpool.

“Fiquei bastante ansioso para vir mês passado, porém aconteceu minha lesão, infelizmente. Acompanhei os dois jogos torcendo muito e pude vir nessa, muito feliz de estar de volta após um longo período fora”, revela.

O Brasil tem um confronto diante da Venezuela na próxima sexta-feira (13), no Morumbi. O atacante é um dos artilheiros da Seleção sob o comando de Tite com 18 gols. Na coletiva, Gabriel destacou que pode atuar de várias maneiras.

“Eu não tenho preferência, dou essas opções para os treinadores no City e na seleção, essa polivalência de jogar por dentro e nas duas beiradas. Venho jogando mais no City por dentro, mas me mexo, caio nas pontas, me movimento bastante. Aqui na seleção mais de ponta, mas vou por dentro e quem está por dentro vai para a ponta. Não tenho preferência e onde o professor quiser vou dar meu melhor”, disse o camisa 9.

Veja também